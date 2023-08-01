推廣「生機純素飲食」的39歲俄羅斯網紅薩姆索諾娃（Zhanna Samsonova）傳出「餓死」，她生前自稱4年來只吃水果、葵花籽芽、水果奶昔及果汁，不過她母親推測女兒死於類似霍亂的疾病，目前尚不清楚確切死因。友人描述最後一次看到她時，她看起來已經面容憔悴，腫脹的雙腿滲出淋巴液。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、「每日野獸報」（The Daily Beast）、「Vechernyaya Kazan」、俄羅斯電視台「RTVI」等報導，39歲俄羅斯網紅薩姆索諾娃傳出7月21日在馬來西亞過世，有俄媒引述Instagram網友稱，薩姆索諾娃「死於飢餓」，不過她母親認為女兒因感染「類似霍亂」的疾病身亡，這名母親更稱，女兒原本身體就已經很虛了，全素飲食對身體造成壓力。目前尚不清楚薩姆索諾娃的確切死因。

一名友人稱，幾個月前在斯里蘭卡見到薩姆索諾娃時，她當時看起來就已經「面容憔悴」，「雙腿腫脹，滲出淋巴液」，當時其他人要薩姆索諾娃回家接受治療，但她逃跑了。

後來這名友人在普吉島看到薩姆索諾娃時「嚇壞了」，「我住在她樓上，每天早晨我都害怕會發現她的遺體，我說服她去接受治療，但她沒有照做」。

薩姆索諾娃經常在社群媒體上推廣「生機飲食」，在臉書、TikTok、Instagram有數百萬粉絲，她自稱過去4年完全奉行「生機純素飲食」（raw vegan diet），只吃「水果、葵花籽芽、水果奶昔及果汁」；此外，友人稱薩姆索諾娃過去7年的飲食以波羅蜜及榴槤為主。

薩姆索諾娃說看到同儕們因亂吃垃圾食物，導致外表看起來比實際年齡還要老，讓她決定改成生機飲食，「我每天都看到身體及心靈的轉變，我熱愛新的我，不會再回去過去的習慣」。

不過友人們深信她的飲食方式導致她的死亡，一名友人說：「你不需要是醫生，就知道會有什麼後果。」

薩姆索諾娃的母親也不認同女兒的飲食方式，曾勸女兒恢復一般的飲食習慣，但女兒不接受，她說薩姆索諾娃原本還會吃魚及奶製品，後來就只吃水果等。

根據國外健康網站「健康熱線」（Healthline），生機飲食有許多好處，包括減重、改善身體健康、降低糖尿病風險，不過若是缺乏妥善規劃，仍有些許壞處，包括缺乏強健骨骼所需的鈣質及維生素D，另外也可能造成維生素B12的含量不足，進而導致貧血、神經系統受損、不孕，甚至是心臟病。