此外，華夏公告董事會通過，預計投資45億元，引進新一代製程技術，投資更新頭份廠重合槽及周邊製程設備，設置五座新重合槽及週邊製程設備，預計2026年年中完工啟用。

華夏表示，為提升設備安全性，增加產能降低能耗，減少VOCs（揮發性有機化合物）逸散，擬投資更新頭份廠重合槽及週邊設備，將以自有資金及銀行借款，計畫投資45億元，引進新一代製程技術，設置五座新重合槽及周邊製程設備。目標2026年7月31日完工啟用。

華夏PVC台灣年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。亞洲PVC因營運虧損並減產，加上大陸人民銀行調降貸款利率，鼓勵投資及消費，市場需求逐漸恢復，近期PVC價格已止跌反彈。

伴隨印度需求增溫，以及美國5、6月新屋開工率上升，且熱浪侵襲電價上調，當地PVC上調出口報價，加上越南則因美國新疆人權法案針對地板行業，要求原料嚴格溯源，下游加工客戶減少向大陸採購，日本、韓國及泰國PVC調漲報價，有助營運增溫。