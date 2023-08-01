正在澳大利亞訪問的美國國務卿布林肯當地媒體訪問時表示，AUKUS聯盟的重點絕對是維持現狀，要確保沒有人通過單方面行動破壞現狀。他指出，過去50年美國和中國關係能夠成功，正是因為美國有能力應對台灣問題的挑戰。

《法國國際廣播》報導稱，布林肯接受澳大利亞電視台採訪時，回答了有關中國、台灣、澳大利亞與烏克蘭戰爭等國際熱點問題。澳大利亞記問：「我們最近在台灣附近海域與美軍呆了一段時間，你們的將軍告訴我們戰爭迫在眉睫；他們準備好了。那麼美英澳間的 AUKUS聯盟 是不是太晚了？」

美國國務卿布林肯回答說：「不，恰恰相反。首先，AUKUS 的目標當然是對已有數十年歷史的國防和軍事夥伴關係進行現代化改造，與技術上開展合作。就台灣而言，我們的重點——同時也是澳大利亞的重點——絕對是維持現狀，確保沒有人通過單方面行動破壞現狀。50年來美國和中國關係的成功正是因為我們有能力應對台灣問題的挑戰。我們的重點是確保維持現狀，我相信這也是澳大利亞所關注的重點。」

記者又提問稱：「如果（中國）入侵或封鎖台灣，美國會期望澳大利亞效仿（美國）嗎？布林肯回答說： 我不會對可能發生的事情進行假設，但我們向北京強調的一件事，國際社會—包括我們與許多其他國家—對台灣有着濃厚的興趣和擔憂，如果發生危機，對整個世界各國的影響可能會很嚴重。」

布林肯指出，「全球每天有高達50%的商業貨櫃運輸經過台灣海峽，換句話說，世界貿易都依賴它。在為人們使用的手機、汽車和洗碗機等各種設備提供能力的半導體中，有70%是台灣製造的。因此，任何對台灣的破壞都可能給世界帶來嚴重後果。這就是為什麼北京會聽到美國、澳大利亞還有世界各國會說，我們要採取負責任的行動，任何人都不應做任何破壞現狀的事情；任何分歧都必須和平解決。我們誰都無法承受衝突，這就是我們決心避免衝突的原因。」

報導說，布林肯還在答覆有關烏克蘭問題時表示，結束烏克蘭戰爭最重要的障礙是普丁相信他能夠比烏克蘭與許多支持烏克蘭的國家堅持的更久。西方國家正在非常努力地糾正他的這種想法。如果普京決定停止，戰爭可能明天就會結束。最重要的是，我們與許多其他國家決心繼續幫助烏克蘭保衛自己，奪回俄羅斯用武力從其手中奪走的領土。因為各國的領土完整、主權和獨立必須得到尊重。