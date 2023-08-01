62歲男星湯志偉與音樂人馬兆駿（馬爺）遺孀Juby結婚10年，一直將馬爺的2女1子視如己出，今（8月1）日分享將24歲「大女兒」馬永蒂嫁出去的好消息，多了岳父身分外，也了了一樁心願「馬爺應該很高興吧」；其實湯志偉不久前聊到馬永蒂已登記結婚時，他一度哽咽表示，「如果不愛請還給我」，足見父女感情有多好。

湯志偉今日在臉書透露將馬爺留下的大女兒馬永蒂嫁出去的喜訊，有感而發地說出這10年來他的心聲，坦承這個八口大家庭不知是如何走來，但凡他軟弱或信心不足時，都是孩子們用禱告、用眼神告訴我「爸，你可以的」，他才能繼續往前走。

而湯志偉很感謝24歲「大女兒」馬永蒂找到歸宿，在天上的馬爺看到女兒幸福出嫁也會很高興的，自己也總算了了心願，還升格成岳父；最後湯志偉恭喜女兒與女婿外，也心滿意足地說，「我還有三次主婚人要當，真好」。

據悉，湯志偉的大女兒馬永蒂在6月份已經登記結婚，到近日才舉辦家宴，當時湯志偉被問到第一次嫁女兒的心情，引用巫啟賢對女婿說的話，哽咽地對女婿說，「如果有天你不再愛他，或她不再愛你，請你把她還給我，不要打她，不要罵她」。