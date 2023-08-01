韓劇男神朴敘俊出道多年，以《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等作品擁有不少粉絲支持。今年6月他被爆出與一名網紅兼歌手xooos（金秀妍）熱戀中的傳聞，當時他出面僅回應：「沒有想特別說明的部分。」並未給出具體回應。而今事隔月餘，朴敘俊受訪時透露自己不願提及私生活的原因。

朴敘俊的新作品《水泥烏托邦：末日浩劫》將於8月9日起在各地上映，而其演員群們為宣傳作品也接受媒體訪問。綜合《世界日報(세계일보)》、《先驅報(헤럴드경제)》等韓媒報導，朴敘俊受訪透露：「本來對自己的私生活沒那麼保守。」並解釋現在不願意提及私生活的原因是遭人跟蹤：「我出了停車場，同一輛車總是從我家附近跟著我，更甚之有時候還知道我要去哪裡，比我先到目的地。」

朴敘俊也補充自己經歷長達2個月的被跟蹤生活：「這令人恐懼、毛骨悚然。」並直言這段經歷是讓他封閉自身的導火線。此外，更透露自己的父母、家人也更加小心的生活，害怕自己的行為對他帶來傷害，「但這讓我對過去的行為感到後悔，我曾經在社群上更新過與家庭相關的照片，但現在我別無選擇，只能『保守』。」

而相關消息也在韓網論壇《theqoo》上引發討論，不少網友紛紛留言表示：「世界上奇怪的人還不少，小心點準沒錯」、「真的，即使是名人也會對被跟蹤感到害怕」、「只看文字的話，感覺好像是為了找出答案，而進行了多次的跟蹤行為。」事實上，朴敘俊6月20日被爆出熱戀中的消息，當時其所屬經紀公司Awesome出面表示，「由於無法確認藝人的私生活，因此無法回答，非常抱歉。」而他事後也並未給出具體回應，相關話題在各大社群平台上掀起討論，更引發網友猜測他不願回應的背後原因。