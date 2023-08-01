桃園地景藝術節龍潭展區8月4至20日登場，龍潭警方規畫交通管制措施。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園地景藝術節龍潭展區活動，將於8月4至20日連續17天在龍潭大池周邊舉辦，而大池上裝置16公尺高Hello-Kitty水上充氣裝置最為吸睛，屆時預計將吸引數萬民眾到場參觀，龍潭警分局結合協勤民力，透過溝通協調發揮整體功能，置重點於活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利。

龍潭警分局為使活動圓滿順遂，針對活動會場及周遭道路加強交通管制，假日（8月5、6、12、13、19、20日）期間，上午7時至晚上21時封閉管制龍元路（小五岔至中豐路口）、神龍路（南龍路至小五岔路口），另外中豐路段（凌雲國中至大五岔路口），均會視車流管制或改道，沿線也會加強違停取締。

活動假日期間，龍潭運動公園停車場及龍潭區公所均有設置接駁車至會場，另中壢火車站及埔心火車站至龍潭區的公車均有加開班次；停車場除地方收費停車場，主辦單位另有規畫新龍路路邊、龍潭區公所周邊開放停車，民眾可自官網查詢並多加利用。

桃園地景藝術節龍潭展區8月4至20日登場，警方提醒自行開車前往交通方式。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節龍潭展區8月4至20日登場，警方分享周邊停車資訊。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

龍潭警分局分局長張鶴瓊特別呼籲民眾，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，確實遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，另請大家注意財務保管，貴重物品不要遺留在車內應隨身攜帶，共同維護假期交通順暢與安全。