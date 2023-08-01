中國大陸華北地區暴雨成災，迄今造成最少20人死亡，其中北京有11人喪生。陸委會今晚發布新聞稿，向受災民眾表達慰問關懷，並表示除少部分台商廠房受損外，多數台商及國人尚無災情傳出。

陸委會表示，大陸北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡。總統府於1日轉達蔡總統的慰問及關懷。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。」

陸委會說明，政府亦透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低。陸委會強調，據目前掌握訊息，除少部分台商廠房受損外，多數台商及國人尚無災情傳出。

陸委會指出，政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。