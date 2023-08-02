烏克蘭內政部長克利孟科說，烏克蘭阻止一個俄羅斯破壞小組趁夜跨越北部邊界的圖謀。俄羅斯則稱，阻止烏方針對黑海巡邏艇和莫斯科巿進行的新一波無人艇和無人機攻擊。

路透社報導，克利孟科（Ihor Klymenko）在通訊應用程式（App）Telegram寫道：「邊境防衛隊昨晚在切爾尼戈夫州（Chernihiv）阻止敵方一支破壞偵察小組跨越烏克蘭塞梅尼夫卡區（Semenivka）國界。」

烏克蘭武裝部隊聯合部隊司令納耶夫（Serhiy Naev）說，4名武裝分子企圖跨越國界，遭烏克蘭火力擊退。克利孟科說，這4人被發現來自俄羅斯領土。

與此同時，幾天前才受到攻擊的莫斯科市辦公大樓，今天再遭新一波烏克蘭無人機襲擊。

俄羅斯國防部表示：「2架烏克蘭（無人飛行載具）在莫斯科州奧金佐沃（Odintsovo）和納羅福明斯克（Narofominsk）區域上空被防空系統摧毀…另一架無人機被電子作戰系統壓制，並且失控墜毀在莫斯科市（Moscow City）區內。」

俄羅斯國防部隊7月30日在莫斯科市同一區域擊落無人機，機體殘骸毀損兩棟辦公大樓，炸碎好幾面窗戶，文件灑落在底下的人行道上。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在Telegram寫道，一架無人機飛入莫斯科市區上次遇襲的那棟大樓，大樓21樓的外牆受損，多面窗戶被擊碎。他說救難單位已趕往現場，沒有傳出傷亡消息。

26歲居民柏塞內娃（Anastasia Berseneva）對法新社說：「上次攻擊之後，大家都在說『他們不會兩次都打相同的地方』，但今天早上我們起床後都嚇到了。我不確定會不會搬走，但我認為有可能。」

塔斯社（TASS）報導，這起無人機攻擊事件發生不久後，莫斯科伏努科夫國際機場（Vnukovo International Airport）曾短暫關閉。

俄羅斯國防部今天表示，俄軍也阻止烏克蘭鎖定黑海（Black Sea）巡邏艇進行的無人艇攻擊。

國防部在聲明中寫道：「烏克蘭武裝部隊在夜間試圖以3架無人艇攻擊俄羅斯艦隊的柯托夫號（Sergei Kotov）與畢可夫號（Vasiliy Bykov）巡邏艇未遂。」

兩艘巡邏艇當時正在克里米亞半島（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）西南方340公里的海域航行。克里米亞半島2014年被俄羅斯併吞，塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊的基地。