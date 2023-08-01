《ETtoday新聞雲》1日公布總統大選最新民調結果，民進黨總統參選人賴清德支持度35.6％、民眾黨參選人柯文哲28.8％，國民黨參選人侯友宜則為24.3％。本次調查有72.8％藍營支持者力挺侯友宜，顯示藍軍已逐漸歸隊。媒體人韋安強調，侯被全代會正式提名，韓國瑜大氣表達支持，金溥聰力阻藍營分裂，這些正向因素開始對侯選情起到谷底逆轉升溫作用。如果以全市話調查，柯侯差距可能比4%更小，甚至已經平手了。

「2民調信號明確！侯友宜選情已谷底逆轉升溫！」韋安今(1日)在臉書發文表示，ETTODAY昨天(31日)做完的2024總統大選民調：三腳督，賴36，柯28，侯24，柯、侯相差4%。四腳督，賴34，柯21.6，侯21，郭16，柯、侯相差0.6％。這份民調是全手機簡訊所做民調。根據民調專家的分析，如果以全市話來調查，三腳督，柯、侯的差距可能比4％更小，甚至已經平手了。

韋安提到，回顧美麗島電子報7月24、25日所做的民調：賴35.1％，柯24.0％，侯19.9％，柯、侯相差4％。所以，723過後最近一週內，雖然國民黨內部騷亂動蕩，郭台銘動作不斷，國民黨地方派系也有出走現象。但侯友宜的選情已有明確反轉向上跡象。

韋安指出，1、723藍全代會，侯友宜被國民黨正式提名，2、韓侯合體，韓國瑜大器表達對侯的支持，凝聚藍營支持者團結意識，3、金小刀擋箭挨刀力阻藍營分崩離析。這些正向利多因素，都開始對國民黨和侯的選情，起到谷底逆轉升溫作用。