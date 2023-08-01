中興大學第17任校長詹富智出席就職典禮。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學今天舉辦第17任校長詹富智就職典禮，針對農委會主委、興大教授陳吉仲接任農業部長；甫卸任校長薛富盛將接任首任環境部部長，詹富智表示，證明興大百年來深耕農業及環境領域，獲得各界肯定。他強調，將以「協調、熱忱、創新、行動」，穩健帶領團隊與師生校友邁向新里程。

興大校長薛富盛任期在今年7月31日屆滿，經校長遴選委員會投票結果由副校長詹富智接任，教育部今天上午舉行新舊任校長交接儀式，新任校長詹富智下午參加興大舉辦的「第17任校長就職暨一級主管佈達典禮」。

興大近來喜事連連，陳吉仲今天接任農業部長，薛富盛也將於8月22日接任首任環境部部長。對於興大2名學者入閣擔任要職，詹富智在就職演講表示，興大師生感到與有榮焉，證明興大百年來深耕農業及環境領域，獲得各界肯定。

「校長傳承如同大隊接力！」詹富智表示，感謝前校長薛富盛的領導，開拓興大新局，他未來將以「協調、熱忱、創新、行動」態度，穩健踏實帶領行政團隊與師生校友共同邁向新的里程，興大也將持續擔任智庫角色，在前瞻研發、人才培育等面向作為政府的堅實後盾，為國家社會貢獻心力。

詹富智表示，興大現有12個學院，去年起陸續創設醫學院、循環經濟研究學院、南投分部及復興校區。面對少子化及全球競爭等挑戰，詹富智認為必須積極面對、提早佈局，並提出「跨域學習、適才揚性」、「研究聚焦、優勢整合」等八大治校理念。