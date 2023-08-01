中央氣象局指出，周三至周五受到卡努颱風外圍環流影響，北部地區降雨逐漸明顯，加上年度天文大潮潮位最高的時期，北市河川水位易高漲，明天發布疏散門「只出不進」的可能性極高，因此北市水利處呼籲市民朋友，避免前往河濱區域活動，以策安全，堤外停車的車主務必隨時留意市府相關資訊。

北市水利處指出，因應颱風外圍環流可能帶來豐沛的降雨量，易導致河川水位高漲，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，降雨期間請勿再進入河川區進行水域活動。

另外，水利處也提醒，颱風期間適逢天文大潮，基隆河下游、百齡左右岸及淡水河沿岸的停車場，需特別注意水情變化，由於今年起「只出不進」管制執行4小時後，市府即展開堤外滯留車輛拖吊作業，請民眾留意颱風動態及疏散門管制消息。

已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知，或下載「行動防災APP」，即時收到相關疏散門啟閉資訊。如管制後4小時將對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。