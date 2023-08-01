台北市大安區寸土寸金，因此在地難免有些有錢人出沒。一位男子近日到大安區超商領錢時，發現前一位用戶的明細表沒拿，沒想到一抽出來、看到帳戶餘額2千多萬，讓他驚呼「最樸實無華的炫富法」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他工作的地點就在大安區，某天前往超商領錢時，發現前一個用戶的明細表留在ATM沒抽出來，他拿起來一看才發現不得了，「存款餘額2千萬多」，讓他當場被大安區有錢人閃瞎眼，直呼這是最樸實無華的炫富方法。

對此，許多網友紛紛回應，「我領5千元你只會看到餘額不足」、「2千多萬不難吧，難的是有大安區的房」、「戶頭餘額2千萬我是就直接裸辭了，誰還想上班」、「有多少人是用8位數的密碼保護2－5位數的存款呢」、「你若看過3億餘元的…那就會覺得 2千萬還好而已…現在這種沒什麼，你若看過假掰的男女生領錢完，上面收據顯示提領1千（餘額不足），或者提領1千（跨行手續費5元），那個才比較傻眼」。

另外也有人猜測前一位客人餘額2千萬的原因，「現金餘額2千萬，這身價鐵定過億」、「現金活存有2千萬的人，房子肯定至少有1間，再者越有錢的人，越不會留一堆現金在身邊，錢滾錢才會更有錢，要嘛他剛變現2千萬，還沒找到好投資標的，不然就是2千萬對他來講不算什麼」、「你怎麼知道是不是公司…一家公司周轉金其實這樣還好」。