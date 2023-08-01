桃園平鎮警分局配合青春專案辦理福爾摩斯體驗營。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮警分局辦理暑期青春專案犯罪預防及婦幼安全宣導，1、2日舉行睽違2年的福爾摩斯體驗營。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮警分局辦理暑期青春專案犯罪預防及婦幼安全宣導，1、2日特別舉行闊別2年的「福爾摩斯體驗營」，由分局長吳明彥帶領現場的青少年朋友，體驗CSI採證遊戲，以及參觀警用裝備、戰技表演，讓參加活動的青少年朋友們大開眼界、直呼過癮。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，參與活動的青少年朋友，扮演小小波麗士，以鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用裝備操作等體驗方式，讓青少年了解警察平日工作，避免暑假期間受到不良誘惑，培養積極進取精神，並藉此機會向青少年實施「家庭暴力、性騷擾、跟蹤騷擾、兒童及少年性剝削、交通安全及反詐騙」宣導，提升自我防詐、婦幼人身安全等保護意識。

偵查隊鑑識小隊的專業鑑識人員，也特別打造模擬刑案現場，除了講解警方使用採證的科學儀器外，也讓青少年們親自下場採集血跡、鞋印等相關證據，讓小朋友大開眼界。

另分局戰技教官扮演的歹徒，與參加的青少年朋友一對一互相攻防，戰技教官將警方在值勤中有可能遇到的歹徒攻擊之模式或動作，利用體技與速度加以化解，並傳授青少年朋友防身格鬥技能，以期在遭遇歹徒攻擊時，能有初步防身能力。

此外，現場也展出各式各樣警用裝備，除讓青少年實際操作外，也讓青少年朋友正式穿戴警用裝備，體驗警察穿戴裝備的真實感，全副武裝穿上身後，才發現警用裝備居然如此沉重，尤其還得頂著烈日在外服勤，也不禁讓青少年朋友們感嘆警察工作原來這麼的辛苦。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。