審計部7月29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，補助地方22個縣市，總共5358億元，高雄市獨拿1265億元，占總經費約四分之一，也讓其他直轄五都相當不滿，對此國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲不忍了開砲，難道高雄市長陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草？另外立委吳思瑤痛罵六都受補助最少的台北市長蔣萬安，黃也反批，不幫忙爭取已經是可惡，竟還蠢到罵蔣萬安，「綠能你不能」的症頭又在發作？

黃子哲表示，民進黨政府分配前瞻預算，就是親疏有別、厚綠薄藍，例如高雄前鎮漁港的改建，在陳其邁敗部復活當上高雄市長的「第二天」，當時的行政院長蘇貞昌就立馬到前鎮漁港視察，趕緊送上價值約50億元的「前鎮漁港建設專案計畫」大禮，直到現在爆出原本其實只要3千萬，最後中央前瞻預算卻豪擲給了81億元。

黃舉例，前高雄市長韓國瑜當初只是跟蘇院長要5300萬元防治登革熱，行政院就刻意頻頻卡韓，還嗆公文沒來，簡直是天壤之別，「難道陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草？」就連台中市長盧秀燕也哀嘆，台中市人口比高雄市還多，前瞻補助卻只分配到228億元，只有高雄的1／5，也是6都倒數第二名，甚至中捷藍線進度也有被擱置之餘。

黃說，新北市府也提出數據，若以平均每位市民拿到的前瞻計畫補助來看，高雄市每人4萬6389元，新北市僅2萬3213元，只有高雄市的一半，台北市府更大喊不公，只有184億元，而台北市選出的民進黨立委吳思瑤，不幫忙爭取已經是可惡，竟還蠢到罵蔣萬安「換了位置就換了腦袋」。

黃子哲反批吳思瑤，在野黨監督預算天經地義，馬政府當年推出振興經濟的特別預算，民進黨本來也是大罵虛耗公帑還揚言罷審，通過後，綠營縣市積極爭取預算不落人後，民進黨是忘了，還是害怕想起，還是「綠能你不能」的症頭又在發作

黃指出，國民黨反對前瞻計畫，最主要是針對財政紀律，以及資源分配是否淪為綁樁之用，現在看來都不幸言中，當然樂見高雄吃大餐，但若不能各個縣市都共好，就怕獨給了大餐，卻丟了江山。