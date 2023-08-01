香港經濟日報報導，理想汽車公布，7月交車量為34,134輛，年增227.5％，連續兩個月交車量突破3萬輛，2023年累計交車量達17.3萬輛。

蔚來汽車公布，7月交車量20,462輛，年增103.6％，交車量創歷史新高，其中約14,066輛是電動SUV，其餘6,396輛是電動轎車。至於5月下旬才上市的SUV ES6，7月交車量逾1萬輛。

特斯拉上海超級工廠 第100萬輛電動車投產
Fed升息加重購車負擔 特斯拉車貸放寬至7年
復甦不振 陸乘聯會：6月乘用車銷量年減2％
#交車量 #萬輛 #理想汽車 #蔚來汽車 #創歷史新高