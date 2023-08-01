香港經濟日報報導，理想汽車公布，7月交車量為34,134輛，年增227.5％，連續兩個月交車量突破3萬輛，2023年累計交車量達17.3萬輛。
蔚來汽車公布，7月交車量20,462輛，年增103.6％，交車量創歷史新高，其中約14,066輛是電動SUV，其餘6,396輛是電動轎車。至於5月下旬才上市的SUV ES6，7月交車量逾1萬輛。
大陸多家電動車廠1日相繼公布7月成績單。其中，理想汽車7月交車量年增逾2倍，增至3.4萬輛，在已公布數據的車廠中排名第一。蔚來汽車7月交車量則突破2萬輛整數大關，創歷史新高。小鵬汽車7月交車量重新站上1萬輛水準，為2023年首見，但與2022年同期相比仍下跌。
香港經濟日報報導，理想汽車公布，7月交車量為34,134輛，年增227.5％，連續兩個月交車量突破3萬輛，2023年累計交車量達17.3萬輛。
蔚來汽車公布，7月交車量20,462輛，年增103.6％，交車量創歷史新高，其中約14,066輛是電動SUV，其餘6,396輛是電動轎車。至於5月下旬才上市的SUV ES6，7月交車量逾1萬輛。
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