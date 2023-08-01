大陸多家電動車廠1日相繼公布7月成績單。其中，理想汽車7月交車量年增逾2倍，增至3.4萬輛，在已公布數據的車廠中排名第一。蔚來汽車7月交車量則突破2萬輛整數大關，創歷史新高。小鵬汽車7月交車量重新站上1萬輛水準，為2023年首見，但與2022年同期相比仍下跌。