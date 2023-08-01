好萊塢男星保羅魯本斯（Paul Reubens）在80年代到90年代之間走紅，他在兒童節目《彼溫赫曼兒童樂園》（Pee-wee's Playhouse）中扮演主角彼溫赫曼，充滿童趣與調皮的螢幕性格獲得許多觀眾喜愛，不過1991年他在成人戲院內「DIY」被捕，星途受到影響，近日驚傳癌逝享壽70歲。

保羅魯本斯高中時開始接觸戲劇，後來他開始在俱樂部表演，在工作中有了喜劇角色彼溫赫曼的靈感，他在一次試鏡失敗後決定借錢籌劃自己的演出，幸運的是在劇院獲得熱烈迴響，即使午夜演出都座無虛席，1981年起HBO播出《彼溫赫曼兒童樂園》，從此成為兒童人氣節目，華納兄弟看出其中商機，聘請保羅魯本斯為《彼溫赫曼兒童樂園》電影版撰寫劇本並主演，而導演則是還不有名的提姆波頓（Tim Burton），當時美國票房是4千萬美元（約12億元新台幣），幾乎是預算的整整六倍。

好萊塢男星保羅魯本斯（Paul Reubens）擔任兒童節目《彼溫赫曼兒童樂園》主角後爆紅。（圖／路透）

在這之後他曾為《星際大戰》的飛行機器人配音，也曾上《芝麻街》客串，不料1983年因為持有大麻被判兩年緩刑，1991年又在佛羅里達州的成人戲院因手淫被捕，負面醜聞導致玩具店開始下架他的商品，人氣瞬間銳減，2002年他因持有未成年性影片再度被捕。8月1日保羅魯本斯的工作夥伴在Instagram發布訃告，透露他對抗癌年多年，昨晚離開人世，享壽70歲。

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