新養雞場預定地鄰近幸福住宅，居民憂心影響空氣品質、衝擊房價地價，業者則強調距離住宅區超過1公里。（蕭嘉蕙攝）

位於台東市康樂里的飼養雞蛋牧場，遭控雞屎惡臭味、糞煙飄散，甚至隨意棄置死雞隻。（蕭嘉蕙攝）

台東市康樂里現有1座飼養雞蛋牧場，今傳出業者申請興建占地3公頃的新場，預計8月3日辦理第2次說明會，引發周邊部分居民反彈，怒控舊場飄惡臭問題未解，擴場之舉恐殃及幸福住宅和史前館，將串聯百人前往抗議。

「捍衛家園，拒絕雞場」的白布條高掛在台東市康樂里3處路口，表達心聲訴求。康樂里居民表示，新養雞場預定地鄰近300戶幸福住宅，一旦起建，除了影響空氣品質、衝擊房價地價外，國內外遊客參訪史前文化博物館，聞到雞屎臭味，豈不是重創觀光形象。

主打友善飼養的牧場業者，3年前在台東市山西路二段設置2層樓養雞蛋場，附近住戶不時忍受雞屎惡臭味、糞煙飄散，甚至有居民透露，業者隨意棄置死雞隻，在種種問題未解之下，居民將號召百人前往說明會抗議，反對擴建3公頃新場計畫。

對此，劉姓牧場業者表示，新場距離住宅區超過1公里，合法合規經營，友善飼養雞隻，也很重視臭味防治，希望能跟居民理性探討，勿讓少數人帶風向。