台灣之光！日前台東市發生美工刀隨機刎頸案，50歲張姓男子在路口持刀砍傷26歲蔣姓女子頸部，遭到路過的調查局台東縣調查站司機許世光父子檔與警察壓制逮捕，3人見義勇為，分別以湯勺、行李箱、電風扇成功制伏兇嫌，事蹟廣為流傳獲得不少外媒報導，其中更被多家韓媒大幅報導，在網上的觀看次數至今已超過334萬，韓國網友更盛讚「勇敢的台灣市民」，甚至表示「不要隨便惹到台灣人」。

調查局台東縣調查站司機許世光父子3人（調查局提供）

7月9日，26歲蔣女於返家路上，遭50歲張姓男子從超商一路尾隨至對街，張男隨後拿出預藏的美工刀，朝蔣女頸部、手臂及大腿處揮砍，倒地呼聲求救，當時路過的許世光開車載著2名就讀大學的兒子經過，立即下車救援，父子3人分別持電扇、行李箱、湯勺與持刀的張男對峙，合力將張男壓倒在地，後由警方到場逮捕。訊後檢察官認定，張男涉犯殺人未遂、傷害等重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見獲准。

而父子3人的善行獲得社會各界高度的肯定。日前MBC電視台、SBS電視台等多家韓國媒體，大篇幅報導許世光父子3人，影片點閱率至今已超過334萬次，更有韓國網紅比較近期台灣、日本、韓國3國民眾遇到隨機事件的反應，而許世光父子3人挺身救人，讓韓國網友大讚「市民英雄」、「勇敢的台灣市民」，而勇敢拿湯勺制服兇手更被韓媒稱為「不能惹到台灣人的理由」。

許世光在台東縣站服務27年，除擔任駕駛外，並兼任公文遞送工作，任職期間認真勤奮、為人正直，為一名虔誠的基督徒。許世光事後受訪時表示，由於嫌犯隨機揮刀殺人，手段凶殘，當時見狀直覺「不救的話，被害人會被砍死」，父子3人乃隨手拿取工具出手相助，制止傷害繼續擴大。

日前調查局長王俊力公開讚揚3人無畏無懼、熱心救人的英勇行為，而許世光想起兒子拿起湯杓抵抗歹徒經過，還忍不住笑稱「湯杓應該要列入10大武器之一了！」。