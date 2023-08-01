桃園市私立大華中小學今舉行新任校長王炎川布達典禮暨歡迎茶會，校方表示，活動現場嘉賓雲集，除桃園市教育局長劉仲成親臨祝賀，各級民意代表、中小學校長、教育先進、家長團體及社會賢達，皆到場見證大華中小學展開新篇章。

大華中小學1962年於台北市創校，1989年遷校至楊梅陽光山林社區現址，61年來培育各界傑出校友無數，例如台大退休校長管中閔、前內政部長李鴻源、監察委員李復甸、國立陽明交通大學教授郭旭崧等。秉持優良辦學理念，今年畢業生也在大學繁星推薦大放異彩，錄取率達80％以上，其中逾5成學生錄取醫學系、牙醫系及台、清、交、成、政等頂尖國立大學，升學率年年創新高。

創辦人方海龍表示，辦學不能隨波逐流，除要固守優良傳統價值，也要持續推動教學創新和國際化教育。董事長蘇景進也強調，精緻多元的教學、嚴謹的生活教育，一直是大華傳承的優良傳統精神及特色，竭誠歡迎內壢高中校長王炎川轉任大華履新，期盼營造新局、續創佳績。

王炎川表示，將秉持創辦人方志平「化育樹人」、「做高山上大樹，不做溫室小花」的理念，奠基於大華固有基礎，以品格奠基知識學習，用雙語轉化國際移動，以資訊引導科技創造，從自然探索培育永續觀念，期望與全體同仁共同努力，帶領大華中小學成為兼具傳承與創新及國際視野的住宿型優質學園，致志於弦歌相承的教育使命，盼各界繼續給予大華中小學支持與指導。

校方今也在茶會現場，展出精緻的多元化特色課程與探索活動等豐富的教學成果，讓與會嘉賓更深入了解大華中小學K-12完整學制的辦學優勢與特色，頗獲各界讚賞。