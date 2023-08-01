台中市環保局1日於文山焚化廠舉辦「台中市文山焚化廠興建營運移轉案」公聽會，向地方說明相關工程狀況，並傾聽地方意見。（潘虹恩攝）

「台中市文山焚化廠興建營運移轉案」公聽會1日於文山焚化廠舉辦，會前台中市議員何文海、吳佩芸與多位民眾拉起布條抗議，反對市府未進行環評即要再新建焚化，並要求另覓地點；環保局澄清，文山焚化廠已通過審查，且將於原基地進行汰舊換新，而非新建。

台中市目前有文山、烏日以及后里3座焚化廠皆為900噸垃圾處理量，其中烏日、后里熱值都超過2000，垃圾處理量多能達標，但文山焚化廠熱值僅有1500，垃圾處理量僅剩600多噸，中市府規畫將齊汰舊換新並轉型為再生能源發電廠，預計8月招標，並於1日舉辦「台中市文山焚化廠興建營運移轉案」公聽會。

會前何文海率領多位民眾拉起「焚化爐遷建顧南屯，南屯不當二等公民」布條，齊喊抗議。何文海說，林柏榕市長時期即答應南屯不再蓋焚化爐，如今卻要蓋新爐，況且南屯人口已從8萬大幅成長至16萬，南屯居民無法接受；市府對外宣稱文山焚化爐汰舊換新，實際上卻關掉其中1爐，並在旁興建1座全新500噸的焚化爐，然而新建焚化爐未通過環評，無辦法保證地方民眾安全。

雖然會前民眾前往抗議，不過會中也有民眾支持汰舊換新。江姓民眾認為，現在的排放標準和設備來說，民眾就如同在吸毒，若文山焚化廠能遷離他當然支持，若無法遷離，汰舊換新有助於空氣汙染量大幅減少，期盼可以盡速通過。

國民黨台中市議員劉士州也說，文山焚化爐至今已30年，它燃燒帶給地方的傷害只有增加、沒有減少，因為沒有新的設備，希望可以將設計的燃燒質和量恢復到過去，對居民健康相當重要。另也希望「不要把所有前放在同一個籃子」，希望分爐以免故障或歲修；議員吳佩芸則希望重啟環評、環差。

環保局表示，文山焚化廠1987年依據環評法前身「加強推動環境影響評估方案」規定，提報環境影響評估報告書已通過審查且做成結論。此外，文山廠於原基地範圍內進行設施設備汰舊換新，使文山廠的處理量能恢復到每日900噸，並非興建第2座焚化爐；更新的焚化爐預計引入先進空汙防制技術，大幅降低空氣汙染物排放濃度，各項汙染物改善幅度最少者達44％，最多者達90％，可有效改善空氣品質。

環保局長陳宏益說，公聽會很負責任地把現今全球焚化廠能做到的最高品質標準呈現給民眾，讓民眾可以比較、可以放心，而管理面會再進行加強。期盼文山廠汰舊換新可以恢復正常垃圾處理量，同時呼籲民眾垃圾減量、分類做好，才能徹底解決問題。