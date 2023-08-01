在單季營運部分，研華第二季合併營收170.28億元，較去年同期營收持平。單季營業毛利為70.14億元，毛利率達41.2％，營業利益為34.30億元，營業利益率20.1％，合併稅後淨利為30.04億元，年增率22％，第二季EPS達3.51元，優於去年同期的3.17元。

以區域別而言，研華在歐洲及北亞市場表現最佳，年成長皆為13％，北美則穩健個位數增長。不過，由於中國大陸、台灣及新興市場受復甦力道不如預期、專案出貨淡季等因素影響，需求相對疲弱，營收呈雙位數年減。

另在各事業群表現，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）表現最為強勁，年增13％；而應用電腦事業群（ACG）及產業雲暨影像科技事業群（ICVG）呈現個位數增長。工業物聯網事業群（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）則受到客戶庫存調節及大型醫療專案出貨遞延影響，年對年表現較為疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華上半年營收表現大致符合預期，獲利面則受惠原物料價格下滑，毛利率、營業利益率、淨益率三率同步提升。

面對全球高通膨與中國復甦未明等雙重挑戰，整體接單狀況明顯降溫，第二季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.79。觀察三大區域之BB值，北美市場較上季表現持平，歐洲及中國則分別為0.68及0.78偏低水位。

展望第三季，公司預期營收動能將反映自年初以來接單不振，而面臨衰退局面，研華表示，將聚焦工業自動化、EV充電樁設備、能源轉型應用等高成長領域積極布局，並以Sector Driven策略集結並對準之產業領域、育成行業專才，期望在AIoT產業中取得先機。