新北市林口區湖子17號之8今（1）日晚間19時32分許發生大火，警消獲報陸續派出71車212人前往搶救，現場為「網家速配林口運務所」PChome倉庫，占地面積約800坪，現場三間全面燃燒，同仁正在全力救援，暫無人員受困，目前搶救中，起火原因還待警消後續調查。
警消表示，19時32分接獲報案，新北市林口區湖子路17號之8倉庫火警，現場為「網家速配林口運務所」PChome倉庫，消防局先派出43車74人前往搶救，於後續加派人力前往共派出71車212人，火勢於20時31分控制，暫無人員傷亡，現場燒三間倉庫初估約800坪，起火原因待查。損失部分要還等業者清查。
PChome表示，新北市林口區湖子路17-8號這個起火的地點是速配承租的小型外倉，工作人員皆下班。室內面積約1000坪，主要以衛生紙為主。詳細損失需等火警控制後才能統計，消費者訂單不受影響。
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