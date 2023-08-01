中國科技大學今(1)日舉行校長交接暨就職典禮，由董事長上官永欽監交，新任校長陳振遠接下印信，就職接任中國科技大學第十一任校長。

上官永欽在致詞指出，感謝唐彥博校長這四年來對學校的付出，尤其為學校建造三十多間專業教室，讓師生們都能使用到最新穎的設備及環境，且嚴謹的工作態度，讓全體教職員們學習成長很多；上官董事長更感謝也覺得很幸運陳振遠校長能接棒上陣，陳校長非常瞭解中國科大，相信在陳校長的帶領下，中國科大未來能持續追求卓越並有良好發展。

教育行政資歷相當豐富的中國科大新任校長陳振遠，先後擔任國立高雄第一科技大學及義守大學校長，績效卓著；陳校長為美國德州大學達拉斯分校財務博士，專長為創業投資、企業併購、投資銀行等領域，曾擔任中華開發信託投資處襄理與菁英創業投資公司經理，並曾借調至財團法人高等教育評鑑中心擔任執行長；在學術上，他亦曾獲得多項國內外學術榮譽，包括「中華民國科技管理學會院士」、「李國鼎管理獎章」、「教育部優秀教育人員」、Asian Admirable Achivers等殊榮，並同時身兼行政院技職教育審議會委員、高等教育國際合作基金會董事等職務，熟稔教育方針及政策實踐，對行政績效提升和校園永續發展深具獨特見解。

陳振遠校長致詞時，特別感謝恩師徐木蘭，陳校長認為學生品格教育很重要，但對學生的關懷更重要，徐老師在學生時期的照顧，才能讓陳校長有現在的成就，也感謝賴士葆立委在他就讀期間的協助與指導，以及谷家恆董事、劉維琪校長、林義守董事長，在工作上給予的歷練機會與信任提攜。陳校長也表示雖然私校未來的挑戰非常嚴峻，但只要大家同心一致，必能突破難關。

在交接典禮上，也邀請了中國科大莊永順董事、台評會許士軍名譽理事長及賴士葆立委致詞，三位貴賓皆肯定陳校長之辦學績效，除恭喜中國科大能聘請唐校長主持校務，也深信以陳校長之聲望與高度、領導力與執行力，必能率領中國科大迎接挑戰。

中國科技大學創校以來，具崇高理想與進步理念，踏實辦學，作育英才已超過十萬人，辦學績效除深獲教育部、業界與社會人士讚許外，更受歷屆校友、學生及家長肯定與支持。近年校務推展更加精進，95~106年已連續12年榮獲教育部獎勵大學教學卓越計畫，在全國59所私立技職校院中，僅13所獲此殊榮。107~112年獲教育部核定高教深耕計畫補助共4億3954萬元，奠定建構優質教學與研究環境的基礎。

此外，先後獲得教育部頒發「生命教育特色學校」、「大專校院完善就學協助機制績優學校」及首屆「特殊教育特色學校獎」；另外連續兩年𫉬公益信託星雲大師教育基金「三好校園實踐學校」、北二區「友善校園卓越學校獎」；另學生參加國際競賽表現優異，德國紅點設計獎、紐約藝術指導協會年度獎、德國if學生獎、美國傳達藝術年度獎等國際競賽上，均有亮眼的成績；畢業生則就業表現佳，企業排名愛用私立科技校院前八強。師生表現深獲社會各界讚譽，不僅讓社會大眾看見學校的熱情，也充分展現中國科大的價值。