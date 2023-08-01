2024總統大選《ETtoday新聞雲》1日公布最新民調，三腳督情況下，民進黨賴清德支持度35.6%、民眾黨柯文哲28.8%、國民黨侯友宜24.3%。不過在政黨傾向交叉分析顯示，支持國民黨的民眾願意投給侯友宜的比例超過7成，顯示藍軍逐漸歸隊。《ETtoday》也針對鴻海董事長郭台銘參選做4腳督民調，結果顯示柯文哲將被吸走約7個百分點，與侯友宜進入第2、3名(21.6%、21%)的拉鋸戰，但賴清德33.4%將穩居第一，郭僅有16.4%墊底。

《ETtoday》於7月28至30日進行民調，如果2024總統選戰由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度獲35.6%，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度則為24.3%，賴清德與柯文哲支持度差距6.8個百分點，賴清德僅微幅領先。與上次(5月23日至25日)相比，賴清德微幅下跌0.8個百分點，柯文哲上升5.7個百分點，侯友宜下跌3.4個百分點。

政黨傾向交叉分析顯示，國民黨支持者中有72.8%投給侯友宜(5月下旬為84.1%)，是6、7月多份民調中少數突破7成，顯示藍軍支持者逐漸歸隊。民進黨支持者則有93.8%支持賴清德，政黨傾向民眾黨者，有92.2%支持柯文哲。

地區交叉分析顯示，侯友宜在北部地區占較高支持度(28.8%)，略輸賴32%、略勝柯28.6%；賴清德在南部地區則以43.8%大幅領先侯、柯；柯文哲在東部離島地區以41.4%大勝過賴、侯約兩成。

年齡分析顯示，柯文哲在年輕族群20-29歲、30-39歲獲得48.4%、44.9%支持度；賴清德在40-49歲以37.7%微幅領先柯29.6%、侯8.1%；侯友宜在50-59歲領先賴、柯約10個百分點；60歲以上賴清德45.3%、侯34.8%，柯文哲僅有11.8%。

進一步詢問，「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人？」結果顯示，賴清德支持者中有92.4%不會改變，侯友宜支持者有82.8%不會改變、8.5%改投柯文哲、3.1%改投郭台銘，柯文哲支持者有74.3%不會改變、10.4%改投侯友宜，8.6%改投郭台銘。至於郭台銘支持者中則有65.2%不會改變，18.0%改投柯文哲，10.7%改投侯友宜。

《ETtoday》也針對郭台銘參戰進行4腳督民調，民進黨賴清德33.4%支持、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%。顯示郭加入戰局，對柯文哲影響最大，會被吸走7.2個百分點，賴清德仍穩居第一，侯、柯進入拉鋸戰，郭台銘穩定墊底。

此份民調曝光之後，被轉載至PTT論壇上，許多網友看完後紛紛留言表示，「賴清德有可能大部分時間都第一，但最後落選」、「賴清德的第一很虛，是30％不是50％獨立過半的碾壓，很虛」、「賴清德有點不妙，真的就定在35％不動」、「賴清德35%真的贏不了」。對於郭台銘參選影響，網友也說「郭董出來選舉就結束了」、「賴等郭董幫忙抬轎就穩了」。