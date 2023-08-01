北韓近日發布《韓國人權報告》，譴責韓國是「全球人權狀況最惡劣」的地方，並稱北韓社會主義福利制度完善，人權狀況理想。

據《韓聯社》報導，北韓勞動黨旗下的平壤出版社於7月21日出版發行一本題為《人權凍土帶》的書，從社會政治權利、經濟文化權利、犯罪和女權、涉軍人權四方面，譴責韓國人權狀況為世上最惡劣。

北韓用個別事例將韓國描述為人權狀況極其惡劣的國家，還指駐韓美軍犯下殺人和搶劫等累累罪行，並稱北韓的社會主義福利制度完善。

《韓聯社》報導說，北韓的《韓國人權報告》基本抄襲韓國統一部今年3月發布的《2023北韓人權報告》。韓國統一部在《2023北韓人權報告》中說，北韓糧食配給不足，大多數北韓人須自行解決溫飽問題。免費醫療制度實施亦不足，民眾得向醫務人員送禮行賄才能看病。

聯合國和韓國國內外民間組織發布的報告也普遍指出，北韓監獄等設施廣泛存在有組織的侵犯人權行為。