《病嬌女友模擬器》作品獲「UE5台灣遊戲創意設計大賽」金獎。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

《伊魯希亞》作品獲「UE5台灣遊戲創意設計大賽」銀獎。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學資訊管理系學生在「UE5台灣遊戲創意設計大賽」大放異彩，校方今天表示，學生王凱立以作品《病嬌女友模擬器》勇奪金獎；黃景彬等6人則以《伊魯希亞》獲得銀獎，學校鼓勵學子投入互動式多媒體及遊戲程式創作，培育3D數位遊戲領域人才。

由數位發展部數位產業署指導，Epic Games及唯晶科技聯合主辦的「Unreal Engine 5台灣遊戲創意設計大賽」結果揭曉，學生王凱立以作品《病嬌女友模擬器》勇奪金獎，獲獎金20萬元；學生黃景彬、徐婕綾、李心妤、李逸涵、蔡孟庭，洪建宇等6人則以《伊魯希亞》獲得銀獎，獲獎作品在7月27日至7月31日於台北舉辦的「2023漫畫博覽會」同步展出。

《病嬌女友模擬器》遊戲採取AI技術和3D建模模式建構出故事的主場景，玩家所扮演被軟禁的男朋友，須透過和女友互動才能脫逃。王凱立表示，靈感來自於使用ChatGPT（聊天生成型預訓練變換模型）所打造的實驗性密室解謎逃脫遊戲。

指導獲獎團隊的朝陽科大資管系老師吳信成表示，目前廣泛獲得全球遊戲開發者使用的新一代遊戲引擎Unreal Engine 5，導入全新Nanite虛擬化微多邊形幾何與Lumen全動態全域光照／反射兩大核心技術。近年來，朝陽科大資管系積極導入Unreal Engine 5的教學及應用，設置「XR創意空間與3D數位遊戲藝術國手培訓基地」，鼓勵學子投入互動式多媒體及遊戲程式創作，為台灣遊戲產業培育更多3D數位遊戲領域人才。