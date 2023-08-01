台灣高鐵1日於桃園運務管理中心辦理高鐵服勤員實習生消防滅火與急救實習課程。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台灣高鐵今於桃園運務管理中心辦理高鐵服勤員實習生消防滅火與急救實習課程，台灣高鐵表示，善盡企業社會責任，提供學生學以致用、理論與實務印證機會，培育人才並讓學界與企業無縫接軌。實習生也分享，學長姐透露高鐵就業制度完善、福利好，就一直把高鐵作為職涯目標，實習期間學會很多技能，也增強了臨場反應。

台灣高鐵表示，高鐵公司近年來皆獲選畢業生理想就職傳產公司前三名，高鐵公司就全年實習生提供與正職員工相同的訓練（2至5.5個月不等），經全面性培訓課程、專業講師指導和舒適的工作環境，能幫助實習生在職業生涯早期階段即獲得寶貴專業技能，實習生也同樣享有和正職人員一樣的通勤、團膳補助及福委會提供等福利。

台灣高鐵說明，實習生招募業務類型包括全年實習生，分為運務與維修2個單位，運務單位有站務與服勤2個職務，維修實習生則會依同學所學科系，至各專業系統實習，運務實習生合作學校與科系無限制一定條件，需具備服務業熱忱、外向活潑、喜歡與人接觸並勇於面對挑戰，若為運輸、觀光、外語相關科系尤佳，維修實習生則需為電機、電子、機械相關科系，盼招募對鐵道有濃厚興趣、具解決問題和團隊合作能力者。

高鐵公司於今年暑期期間也辦理2個月的實習體驗活動，區分運務暑期實習與維修暑期實習，運務暑期體驗活動並不限科系，維修仍以相關理工科系為主。

此外，因應後疫情時代來臨、國外旅客增加、商務旅客回穩及國內旅遊復甦，高鐵公司也強化服務效能，去年12月起即啟動近3年最大的人力招募作業，今年截至5月，陸續有運務、維修、研發、營業、旅遊事業等各職缺，超過130名人員陸續報到。

台灣高鐵表示，今年度仍有多項重大工程與系統更新專案持續進行中，故除實習生外，高鐵公司也持續針對號誌通訊、軌道電力、車輛系統、工程規劃、運輸管理、資訊維運等多項專業領域，招募維修、工程、行控及資訊等人才。