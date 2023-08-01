美國海軍以及海軍陸戰隊員在波斯灣地區的動作頻仍。這表明，儘管美國在中東的戰爭可能已經結束，但與伊朗的潛在衝突仍在繼續惡化，特別是伊朗核發展，目前看不到任何解決方案。就在美國希望集中精力對付中國大陸和俄羅斯之際，美國還是向波斯灣派遣了載有部隊和戰機黃蜂級兩棲突擊艦巴丹號（USS Baatan）前進波斯灣。

2023年7月20，黃蜂級兩棲攻擊艦巴丹號在大西洋進行例行行動資料照。（DVIDS）

據《美聯社》（AP）1日報導，目前沒有跡象表明各方會重啓核協議，伊朗最近幾週又開始騷擾和扣押試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。全世界約有20%的石油通過這條連接波斯灣和其他大洋的水道。

2023年7月28日，美國海軍陸戰隊第26海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）以及具倍特種作戰能力（SOC）的部隊在黃蜂級兩棲攻擊艦巴丹號準備離開地中海。（DVIDS）

對美國來說，確保荷莫茲海峽的航運暢通，是確保全球能源價格不會飆升的首要任務，尤其是在烏俄戰爭給市場帶來壓力的情況下。波斯灣國家需要這條航道將石油運往市場，並擔心伊朗在更廣泛地區的意圖。

2020年11月，美國海軍尼米茲號航母（USS Nimitz CVN-68）駛出荷莫茲海峽，成為美國在波斯灣的最後一艘航母。2021年11月，最後一支海軍陸戰隊遠征軍也已經離開。自此之後，華盛頓的擔憂真的發生了。俄烏戰爭將美國的部分注意力轉移到了歐洲。中國大陸繼續推進南海，美國海軍也加強了巡邏。

最近幾個月，美國軍方再次開始加強其在中東的存在。它在荷莫茲海峽進行了一次巡邏，美、英、法3國在該地區的海軍最高指揮官都在船上。3月下旬，A-10攻擊機抵達阿聯的Al Dhafra空軍基地。五角大廈命令F-16戰鬥機以及伯克級驅逐艦赫德納號（USS Thomas Hudner）前往該，F-35A 「閃電II」戰鬥機也已經於上週抵達。

2023年7月27日<第26海軍陸戰隊遠征隊（具備特種作戰能力）在黃蜂級兩棲攻擊艦巴丹號 上進行歸零射擊。（DVIDS）

現在，美國將在該地區部署部分海軍陸戰隊遠征軍，這將是2年來的第一次。此次部署的數千名海軍陸戰隊員和水手由巴丹號和船塢登陸艦卡特霍爾號（USS Carter Hall）登陸艦組成。

這些動向已經引起了伊朗的注意。最近幾天，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）致電科威特和阿聯外長表示：「沒有外國人的存在，我們也能在該地區實現和平、穩定和進步。」

伊朗陸軍總司令穆薩維（Abdolrahim Mousavi）將軍表示，美國的部署只會給該地區帶來「不安全和破壞」。據伊朗國家電視台報道，穆薩維談到：「多年來，美國人在波斯灣地區進進出出，做著白日夢，但該地區的安全只有在周遭國家的參與下才能持久。」

所有這一切都增加了衝突的風險，儘管美軍最近在該地區的集結並未導致公開戰爭。不過，雙方過去也曾交戰過。1988 年，美國襲擊了伊朗2個用於軍事監視的石油鑽井平台，並在二戰後美國最大規模的海戰中擊沈或擊傷了伊朗船隻。

隨著外交陷入僵局，伊朗又願意在海上採取更激進的行動，美國似乎又要依靠軍事力量來說服德黑蘭收回成命。但這使得雙方在海洋以外的其他問題繼續惡化。