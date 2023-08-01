中華少棒今天在U12世界盃對陣同為3連勝的委內瑞拉，前兩局雖因守備失誤以0比2落後，所幸「射日英雄」王聖穰揮出兩支二壘打都帶有打點，助中華隊以4比2逆轉勝出，4連勝提前鎖定A組第1。

中華隊此役由右投王羽翔，但先發三壘手陳竑愷前兩局分別發生一次暴傳與飛球漏接失誤，都造成失分，讓王羽翔先丟兩分非責失。

2局下中華隊展開反攻，王羽翔率先安打上壘，王聖穰補上右外野深遠二壘打，先扳回1城，接著教練團戰術連下，鄭奇恩、羅浩翰都祭出犧牲短打，一路護送王聖穰攻回本壘，追成2平。

3局下黃譯皜率先擊出左外野相反方向二壘打，中華隊靠委隊野手選擇，無人出局攻占一、三壘，接著沈偉凡雖點成飛球出局，但邱亞恩獲四壞擠成滿壘，王羽翔先以游擊滾地打回超前分，王聖穰再巧妙推成落在左外野邊線上的二壘打，讓中華隊以4比2領先。

4局上中華隊因守備失誤，又面臨1出局一、二壘有人危機，所幸右投葉壘登板滅火，讓委隊開路先鋒羅棟（Ángel RONDóN），打出游擊滾地雙殺打，化險為夷。6局下葉壘再讓羅棟打出右外野飛球出局，化解兩出局二、三壘危機，後援2.2局無失分拿下勝投。