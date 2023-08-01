中華少棒今天在U12世界盃對陣同為3連勝的委內瑞拉，前兩局雖因守備失誤以0比2落後，所幸「射日英雄」王聖穰揮出兩支二壘打都帶有打點，助中華隊以4比2逆轉勝出，4連勝提前鎖定A組第1。
中華隊此役由右投王羽翔，但先發三壘手陳竑愷前兩局分別發生一次暴傳與飛球漏接失誤，都造成失分，讓王羽翔先丟兩分非責失。
2局下中華隊展開反攻，王羽翔率先安打上壘，王聖穰補上右外野深遠二壘打，先扳回1城，接著教練團戰術連下，鄭奇恩、羅浩翰都祭出犧牲短打，一路護送王聖穰攻回本壘，追成2平。
3局下黃譯皜率先擊出左外野相反方向二壘打，中華隊靠委隊野手選擇，無人出局攻占一、三壘，接著沈偉凡雖點成飛球出局，但邱亞恩獲四壞擠成滿壘，王羽翔先以游擊滾地打回超前分，王聖穰再巧妙推成落在左外野邊線上的二壘打，讓中華隊以4比2領先。
4局上中華隊因守備失誤，又面臨1出局一、二壘有人危機，所幸右投葉壘登板滅火，讓委隊開路先鋒羅棟（Ángel RONDóN），打出游擊滾地雙殺打，化險為夷。6局下葉壘再讓羅棟打出右外野飛球出局，化解兩出局二、三壘危機，後援2.2局無失分拿下勝投。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。