美國將在2024年舉行總統大選，共和黨籍總統候選人、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）周一（7月31日）表示，假如自己入主白宮，他的目標是嚇阻中國大陸入侵台灣，讓北京理解武力攻台弊多於利，中國大陸將不會進行此類攻擊。

據《路透》報導，德桑提斯接受《福斯新聞》專訪時被問及，如果他當選後北京攻台，該如何應對時表示，他提出的政策是阻止有關情況發生，形容中國大陸尊重軍事硬實力，假如北京認為攻台成本大於任何潛在利益，他們就不會行動。

德桑提斯也表示，阻止方式包括美軍在區內的「硬實力」，以及華府可以使用的經濟手段。他同時批評現任總統拜登處理兩岸問題的手法，認為按照拜登政府的領導，北京可能在未來5至10年成事，強調華府應改變路線，避免出現該局面。

另外，德桑提斯同日接受《華爾街日報》訪問時也提到，考慮在當選後在全國封殺TikTok。