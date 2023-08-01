國軍八軍團前女輔導長「內內」先前因與男友親密自拍片外流，遭國軍記過汰除，但她決定轉換跑道，加入成人平台SWAG當起直播主，話題性十足。針對私密片外流，內內事後對涉嫌散布影片的網友提告，今（1日）透露有散布者是職業軍人，挨告還自認委屈，讓她忍不住哽咽「你知道你一個傳送鍵可以毀掉多少人嗎？」

內內今天透過IG影片分享心境，指她委託律師去開調解庭，其中一名散布者自稱是職業軍人，強調自己奉公守法30多年，如今只是按了分享就挨告，感到十分委屈；她表示，如果自己只是私密片被外流的一般女生，沒有公司幫忙委任律師代為出庭，「我到法院看到這副嘴臉，我怎麼有辦法承受。」

內內坦言，她拍攝的私密片導致自己被依「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」處2大過2小過汰除，這部分無話可說，因為她確實沒有尊重軍人身分，做錯就是做錯，然而網友散布影片的行為也百分之百觸法，怎麼還能義正嚴詞，「你知道你一個傳送鍵可以毀掉多少人嗎？」

講到傷心處，內內一度哽咽，強調「我如果沒有勇敢地站出來，那我是不是就要躲在背後、躲在沒有人知道的角落，然後自己就被外流，然後大家還認為『我只是按了一個傳送鍵沒有什麼』，拜託，這不應該吧！我有我的錯，但你也不能這樣隨便就散布別人的影片，你這是二次犯罪。」

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