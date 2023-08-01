阿根廷最近將首次使用人民幣償還即將到期的國際貨國際貨幣基金組織（IMF）債務，該國經濟部長馬薩在公開的講話中為此特別感謝中國所提供的幫助。

據《觀察者網》報導，這項IMF提供給阿根廷的貸款即將到期，金額為27億美元，償還方式包括17億美元將動用中國與阿根廷貨幣互換協定下的等值人民幣支付，另外10億美元為拉美開發銀行提供的過渡性貸款。

報導說，根據協定安排，阿根廷向中國央行存入阿根披索以換取人民幣。如此，布宜諾斯艾利斯就能在不動用美元儲備的情況下向IMF組織還款。

這是阿根廷首次使用人民幣償付外債，阿根廷經濟部長馬薩為此感謝拉美開發銀行的支持，並特別感謝了中國政府提供的幫助。馬薩說，阿根廷在償還到期債務時沒有動用外匯儲備，目前該國面臨的挑戰是在保持經濟活動水準的同時，繼續維持現有外匯儲備的規模。此舉將確保阿根廷在履行對IMF組織付款義務的同時，仍有能力繼續保持出口順暢。

一名阿根廷政府知情人士對外媒表示，在IMF承諾的資金到位之前，中國的參與可能起到「臨時橋樑」的作用。阿根廷天主教大學國際關係副教授阿里爾·岡薩雷斯·萊瓦吉（Ariel Gonzalez Levaggi）表示，對於美元儲備不足的阿根廷來說，與中方的貨幣互換協議避免了該國面臨一個「戲劇性局面」，「阿根廷正試圖爭取時間，中國無疑是助了一臂之力。」

報導還稱，這項協議標誌著，繼今年6月阿根廷宣佈允許該國商業銀行開設人民幣帳戶業務後，這個南美國家在更廣泛使用人民幣方面又邁出一步。國際政治科學協會 （IPSA）亞歷山大·科埃略（Alexandre Coelho）指出，雖然這項協議可能並不會給中國帶來直接的經濟優勢，但它一定有助於擴大人民幣作為國際貨幣的廣泛使用。

目前在阿根廷，使用人民幣已經成為企業常態。阿根廷貨幣過去12個月內貶值一半，央行的美元儲備處於2016年以來的最低水準。6月19日，阿根廷央行外匯儲備降至320億美元以下，為近6年來首次。外媒形容說，「在阿根廷，人人都有人民幣（Yuan for everybody）。」