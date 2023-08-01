華友聯開發五塊厝案今（1）日動土，該案僅臨文化中心商圈，採先建後售模式，市場評估未來單價上看5字頭。（柯宗緯攝）

身兼高市不動產公會理事長的陸炤廷指出，政府打房是短暫的，將持續要求會員同業供給減量，不要過量，否則削價競爭，反而讓房市不健康。（柯宗緯攝）

高雄市文化中心商圈一帶的苓雅區，有不少公教人員、醫師等，也是早期高雄豪宅聚集地。不少上市櫃建商近年陸續搶進推案，華友聯開發五塊厝案今（1）日動土，採先建後售模式，市場評估未來單價上看5字頭。

據了解，中正、建國路、和平路的中苓雅一帶，屬於苓雅區核心地段，也是早期高雄豪宅的聚集地，許多自營商、醫、律師，與公教人員等客層皆生活於此。

因此，該區段指名性高，剛性需求熱絡，讓永信、京城、隆大建設等上市櫃公司近年都在此陸續推出新建案，不論是成屋或預售產品，都創下良好的銷售成績。根據實價登錄顯示，目前區域房價已站上4字頭，中古屋也都有3字頭行情。

因應少子化趨勢與人口結構變遷，動輒百坪起跳的豪宅已不符現代居住需求。華友聯開發董事長陸炤廷分析，未來首購需求將因少子化現象逐漸減少，未來中高收入換屋族群將是下一波房市的客層焦點。因此，華友聯五塊厝案朝中型坪數精品住宅為產品定位，鎖定中高階菁英換屋客層。

該案基地位於建國路與武廟路，屬於罕見的三角窗角地，面積約658.85坪，3、4年前，華友聯以每坪70多萬元向南和興產購得，目前土地單坪成本已突破高達百萬元以上，規畫總樓層數地上27層、地下4層，總戶數102戶，單層純4併，3～4房。

身兼高市不動產公會理事長的陸炤廷也觀察指出，政府打房是短暫的，將持續要求會員同業供給減量，不要過量，否則削價競爭，反而讓房市不健康，這段時間就當練功，他樂觀認為明年房市應該會慢慢會回歸正常。