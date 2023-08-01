審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元，引發熱議。粉專「康編碎碎念」指出，中國大陸廣西新媒體中心斥資約合新台幣87億，以廣西和雲南著名的梯田景觀作為基礎概念的建築設計，其優美的環狀造型美感可謂「屌炸天」。質疑中央給前鎮漁港81億，能不能蓋出一個比這個更屌的東西出來？

「很多人不知道，本編其實是建築系。今天想跟大家聊聊，81億的預算可以做什麼？」康編碎碎念7月31日在臉書發文附圖提到，這是廣西新媒體中心，總建築面積25.7萬平方公尺，樓高34層，144.7米。是以廣西和雲南著名的梯田景觀作為基礎概念的建築設計。

康編碎碎念強調，「其優美的環狀造型，美感就是三個字形容：屌炸天！」晚上再點燈，螢光一柱擎天點亮白晝，讓人只能仰望不能俯瞰。整個新媒體中心造價87億不能再高，比81億多一點。那把頭...頂的部分去掉也差不多了

康編碎碎念直言，蘇貞昌給了前鎮漁港81億嘛，我們就來看看，81億能不能蓋出一個比這個更屌的東西出來？該建築特殊造型引發網友熱議。