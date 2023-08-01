豆莢寶寶兒童音樂會每年都推出全新主題，帶親子同樂。（擊樂文教基金會提供／李欣恬台北傳真）

在疫情後再度恢復和觀眾互動，豆莢寶寶兒童音樂會《踏浪踏浪～擊樂島》將在本月中旬開跑，由擁有多年兒童劇經驗的呂濟寬擔任編劇與導演，故事主角豆莢寶寶DoReMi要帶孩子們登上擊樂島冒險。

藝術總監朱宗慶表示，兒童音樂會的每一個環節，很可能都是小朋友接觸音樂的第一步，「我們在每段劇情、音樂內容，都做了很仔細的設想，因為不能給小朋友錯誤的觀念，而且每年都有不同的主題，也持續累積力量。」

朱宗慶回憶，在1988年舉辦了團隊的首場兒童音樂會，就是專為兒童量身打造的音樂會結構開始，到戲劇和劇場元素的導入與融合，之後更發展到主要角色豆莢寶寶DoReMi作為兒童音樂會品牌：「這麼多年來，我們看到許多未曾看過演出的大小朋友，因為兒童音樂會而第一次走進劇場，日後不但成為豆莢寶寶的忠誠觀眾，更進一步走入了欣賞表演藝術的世界裡。」

《踏浪踏浪~擊樂島》的故事由主題人物豆莢寶寶DoReMi開啟，他們搭船參加踏浪擊樂嘉年華，同時能參觀「森林島」、「派對島」與「花花島」等三座不同風格的擊樂島嶼，但突如其來的一陣大風浪，把三位豆莢寶寶拆散了，DoDo被森林島的島民救起，還意外成為了擊樂大師；MiMi則是在派對島狂歡得不亦樂乎，最後大家一起到花花島重聚，卻發現ReRe竟然不記得他們是誰了？一起到音樂廳內看看豆莢寶寶要如何度過這次難關，又要怎樣運用音樂團結起眾人的心。

擔綱豆莢寶寶兒童音樂會演出的是朱宗慶打擊樂團二團團員，朱宗慶表示，「大家在助理藝術總監陳宏岳的用心帶領下，於演出上呈現的專業、熱情與活力，令人印象深刻。」

值得一提的是，今年主題曲《擊樂嘉年華》是由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺譜寫，曾經多年參與兒童音樂會的他，運用了沙鈴、鐵琴、木琴等充滿流動感的樂器，創造出海浪拍打在沙灘上的韻律感。同時更為了劇中三個各具特色的擊樂島，寫出各種不同風格的編曲與配器。

演出將從8月19日起連三個月巡迴台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等9縣市共28場。