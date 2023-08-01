今天現場來了大約400位民眾，較引人矚目是坐在前排的顏純左（第二排左二）、顏純民（第二排左一）兩兄弟。（張毓翎攝）

柯文哲致詞時提及，年輕人不怕辛苦，只怕沒有希望。（張毓翎攝）

力挺民眾黨總統參選人柯文哲的「雲嘉南智庫台灣選哲之友會」與「府城KP台灣選哲之友會」，1日晚間在台南市新營區舉辦成立大會，柯文哲親自前來授證、授旗，民進黨籍前台南市副市長顏純左及其胞兄前台南縣醫師公會理事長顏純民都在台下觀禮。

柯文哲今天直搗民進黨總統參選人賴清德的「本命區」台南，為「雲嘉南智庫台灣選哲之友會」、「府城KP台灣選哲之友會」授證和授旗，柯文哲一到場，群眾高喊「台灣的選擇！柯文哲！」、「唯一的選擇！柯文哲」。

柯文哲致詞時提及，正常國家應具備「政府是可信的」、「司法是公平的」、「法律要人人遵守」、「公務員要服務老百姓」、「監獄是關有罪的人」 5項要件；此外，下屆總統的3大標準，第一「要誠實面對問題」、第二「不要貪污」，第三「意識形態不要太重」。

他還提到，剛來之前與一位30多歲的年輕人聊天，這位年輕人訴苦買不起房及不敢結婚的困境；「年輕人不怕辛苦，只怕沒有希望」柯文哲認為，所以他要建立一個平台，讓台灣人只要努力就會成功。

今天現場來了大約400位民眾，較引人矚目是坐在前排的顏純左、顏純民兩兄弟；顏純左會後受訪說，他們兄弟跟柯文哲私下本身就有交情，而且他現在沒有公職、黨職，只是單純一位民進黨基層黨員。

顏純民說，「先會做人再做事」，他今天會出席單純是為「老友」而來。

擔任「雲嘉南智庫台灣選哲之友會」會長的顏耀星，曾經當過國大代表、台南縣工策會總幹事，2020年代表民眾黨參選台南第1選區立委；另擔任「府城KP台灣選哲之友會」會長的蕭漍華，則是去年代表民眾黨參選台南市北區立人里里長

顏耀星說，希望透過這次活動，拓展民眾的支持，也讓大家認識不一樣的柯文哲。