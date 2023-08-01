由於颱風外圍環流影響，明（2）日水氣持續增多，基隆北海岸及北部地區有不定時的短暫陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨。中颱卡努目前位於琉球南方海面，向西北西轉西移動，將威脅台灣北部及東北部海面，氣象局已發布海上颱風警報，明晚新竹以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風。

氣象局分析卡努未來動向。（翻攝自氣象局）

氣象局提到，中颱卡努未來強度有增強空間，目前位於琉球南方海面的颱風中心向西北西轉西移動中，周五開始緩慢北轉，周六開始遠離，影響台灣最劇時間就是周四、周五，使北部及中南部山區有局部大雨發生的機率，由於暴風圈將威脅台灣北部及東北部海面，氣象局已發布海上颱風警報。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天水氣持續增多，環境是偏北轉西北風，基隆北海岸及北部地區有不定時的短暫陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，由於長浪適逢天文大潮，西南部沿海低窪地區容易有海水倒灌、局部淹水；氣溫方面，預測各地高溫普遍為31至33度，東半部局部地區溫度可能更高，由於颱風外圍環流沉降影響，白天有36度以上高溫出現的機率。

氣象局說明，周四、周五（3日、4日）為颱風最接近台灣的時段，颱風外圍環流影響，基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北部地區及中南部山區降雨較持續而明顯，並有局部大雨發生的機率；周四（3日）東部及東南部地區因位在背風側，應注意有出現局部焚風的可能，午後山區有局部短暫陣雨。

周六至下周二（5日至8日）為西南風環境，中南部降雨範圍擴大且較持續，有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。