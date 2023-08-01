出口製造業因大陸內需不振，無助於台灣製造業在第三季走向復甦，且製造業低迷恐會延後到第四季。中華經濟研究院長葉俊顯1日指出，今年是製造業的打底年，內需服務業可望穩定發展，並協助GDP渡向2024年。製造業現在是在調節期，景氣不會再大幅變壞，這段低迷期間有看到業者針對供應鏈重新布局，或更深層地調整碳排等結構問題，多為下一階段作準備。

非製造業八大產業涵蓋的住宿餐飲業、零售業、金融保險業、營造暨不動產業等產業以服務內需市場為主；而服務製造業、受到出口表現牽動的非製造業有運輸倉儲業，批發業；而資訊暨通訊傳播業，教育暨專業科學業則足跨製造業和非製造業。

中經院1日公布7月台灣非製造業採購經理人指數NMI為55.7，較6月繼續上升1.1個百分點，為連續第9個月擴張、或自2022年7月以來連續第13個月NMI 皆為居於(或)50以上的擴張區。中經院助研究員陳馨蕙指出，7月台灣NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。且未經季節調整之商業活動指數，7月續揚5.8個百分點至60.6，已是連續第6個月擴張，反映出去年第四季疫情解封以來，民間消費復甦並逐步回到正常的過程，7月NMI產業中的住宿餐飲和金融保險業，近幾個月來都高居在60～70之間，產業十分熱絡。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫指出，7月NMI各項指數上升項目與幅度，較各下跌項目與幅度，多且大，充分顯示非製造業(服務)業的整體表現狀況持續平穩。而且，就NMI 的未來六個月展望，住宿餐飲連續二月指數均高達70.8，營造暨不動產(+6.3%)、資訊暨通訊傳播 (+7.1%)、零售(+4.2%)、運輸倉儲(+1.8%)等四個產業，為較上月上升，顯示內需為主的國內消費市場，於未來數月仍能維持平穩成長的預期現象。

台灣總體經濟當中，出口占GDP約72%，非製造業/服務業則佔GDP約46%，中經院指出，近一年因國際主要消費市場不振、出口訂單連續下滑的不利情況，GDP幾乎靠國內消費、加上政府支出一起撐場，所幸表現堪稱穩健，展望下半年在年節效應與消費新品的促銷之下，應可持續維持擴張情況，亦為今年總體經濟微幅成長的重要支撐力量。