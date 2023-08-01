city’super泰式飲品首選「Thai coco泰國椰奶飲」，單瓶特價49元。（city’super提供）

city’super開賣泰國Lay’s泰國道地美食口味洋芋片。（city’super提供）

據交通部觀光局今年第一季出入境統計，台灣人最愛去的前5名國家中，泰國即名列前5名，尤其泰國美食、伴手禮最受台灣旅客青睞。看準此趨勢，city’super即日起至8月10日首度舉辦「泰國美食展」，全台8店共推出近百款泰國水果、美食啤酒、冷飲，還包括泰國超夯人氣伴手禮，同步也在活動期間周末於板橋店、信義店及台中店，由知名主廚示範「泰國米其林星級餐桌宮廷料理」，如city’super信義店將於8月5日下午舉辦兩場米其林泰菜實演。

其中，看好全台進入夏日高溫期，搶攻夏日宅家、出遊的零食飲料商機，city’super今年首次引進泰國銷量第一，使用普吉島純淨水源、搭配泰國在地食材釀造的精釀啤酒「滿月精釀」查柴無尾熊精釀IPA、布薩峇精釀白啤酒等；也推薦必喝泰式飲品「Thai coco泰國椰奶飲，及泰國旅遊必買零食－正宗泰式酸辣口感的「泰國限定PRETZ餅乾棒」等。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障