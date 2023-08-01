參天巨木遭山老鼠無情千刀萬剮分解，令直擊的檢警林移等偵辦人員痛心。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

偵辦人員赴南投縣仁愛鄉翠峰盜伐現場了解山老鼠犯罪手法，強化偵辦實務。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

農業部1日成立，林務局更名為林業及自然保育署，南投林管處更名為南投分署，林業署所轄的南投、台中、新竹分署，還包括台中高分檢、中部5縣市地檢署及警察局等15個機關，在奧萬大召開「強化檢警林移查緝盜伐森林聯繫平台功能會議」，還赴翠峰盜伐現場了解山老鼠犯罪手法，攜手守護山林。

「強化檢警林移查緝盜伐森林聯繫平台功能會議」7月31日、8月1日在奧萬大國家森林遊樂區登場，會議除聚焦於盜伐案件查緝等經驗交流以外，強化各單位橫向、緃向聯繫，更特地率隊到仁愛鄉海拔2000多公尺翠峰山區盜伐現場，直擊參天巨木遭到山老鼠無情砍伐分解，生態遭逢浩劫，了解山老鼠的犯罪手法，強化偵辦實務，更有助案件查緝。

林業署南投分署分署長李政賢表示，農業部1日掛牌成立，林務局亦更名為林業署，守護山林仍是林業署所轄各分署的重要任務，透過本次會議的交流及討論，檢警林移查緝盜伐各友軍機關將持續整合資源，攜手努力讓台灣美麗的森林永續發展。

台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村則勉勵，希望檢警、林業署、移民署等各機關人員，都能對自己生長的土地及環境保護保有熱忱，持續投入心力查緝盜伐犯罪，讓台灣森林永保蒼翠。