大陸女星姚笛25歲獲選為《紅樓夢》的「薛寶釵」一角，雖然後來因故被換角，仍憑藉美艷臉蛋跟扎實的演技實力，站穩一席之地，未料2014年被爆出介入「紫薇」馬伊俐與文章的婚姻，即使後來2019年嫁給酒店大亨高杰，仍無法完全撕掉小三標籤；日前新片《封神：禍商》上映，飾演妲己的她，在微博拍攝影片宣傳，即使濾鏡開很強，仍顯露出老態，甚至被酸飄散一股嬸味。

姚笛於電影《封神：禍商》飾演「妲己」一角，化著精緻妝容的她，換了多套華麗古裝，搭配各種酷炫特效，迸發一股強大氣場；近日正值宣傳期，姚迪把演出片段剪成短片，並表示開了濾鏡，喊話網友若想看真實樣貌，記得看電影。畫面曝光後，才42歲的她，雖乍看沒有皺紋，整個人卻顯得老態盡現，過往的靈氣消失無蹤，被戲稱為「大媽版妲己。」

網友們紛紛吐槽：「怎麼變個樣呀！」、「確實沒有以前這麼漂亮啦！我的夢中情人怎麼變大嬸了？」、「不是一般的老，是怎麼變得這麼老」、「歲月終究會在臉上留下痕跡」、「妳自己看看整成這樣好看嗎？」、「感覺她是科技感，顯得非常老態」、「膠原蛋白流失了。」

事實上，姚笛出演《封神：禍商》帶來許多流量，卻僅在豆瓣獲得3.2分，但也有許多支持者，大讚忠於經典的同時，帶給觀眾許多新意，服化道亦頗為精緻，也提到男演員的肌肉很養眼，尤其是飾演「紂王」的費翔脫去上半身與妲己共浴的一幕，讓網友大讚：「年過6旬，身材依然在線」、「那個肌肉線條，感覺好有荷爾蒙」、「費翔好Man，太適合演紂王殷壽。」