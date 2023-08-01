36歲男星于浩威能演又會唱，昔日是擁有21度高音著名的男歌手，近年則跨足戲劇圈，出演《黃金歲月》、《市井豪門》等本土劇，更活躍於音樂劇。于浩威最近分享與同是音樂劇演員的妻子李曼，在舞台上拍攝婚紗留下回憶；而李曼已懷孕5個月，雙喜臨門的于浩威相當感謝所有人的參與，讓他們留下這份美好。

于浩威今年參與的音樂劇《熱帶天使》，7月30日在台中歌劇院上演台中最終場，他與同樣是該劇演員的妻子李曼，決定在兩人相遇的起點留下深刻回憶，決定在歌劇院拍攝婚紗；于浩威也笑說，在台灣許多場館表演，沒想過會在劇場拍婚紗，接下來會攜手繼續努力度過每個人生的階段。

于浩威雙喜臨門，近日與孕妻李曼在劇場拍婚紗。（圖／摘自于浩威IG）

同時李曼目前已經懷孕5個多月，不久前李曼才在社群分享寶寶的超音波照，雀躍表示，「接下來的日子，要好好感受這珍貴的過程，互相陪伴」；李曼還不忘放閃于浩威，大讚他真是一名好爸爸。

于浩威2006年以歌手身分出道，隔年就開始參與音樂劇，偶爾也客串電視劇，直到2021年才踏入本土劇領域，讓觀眾留下深刻印象。