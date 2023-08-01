英國優質內容第一品牌BBC Studios於1日宣佈，攜手台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo，在台獨家推出BBC旗艦級影音串流平台BBC PLAYER，帶來旗下六大品牌內容，包括首度上架台灣OTT串流影音平台的學齡前兒童品牌 CBeebies、生活時尚品牌 BBC Lifestyle、紀實娛樂節目品牌BBC Brit、BBC Earth、BBC First、BBC Kids。

台灣是BBC PLAYER繼新加坡、馬來西亞，及最近才上架的印度後，進駐的第四個亞洲市場。

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman表示，BBC Studios在每一個市場，都會與合作夥伴就平台觀眾的收視習慣、片單喜好及在地文化，綜合討論分析後，把BBC Studios最優質的節目內容量身打造專屬片單，務求為在地觀眾帶來最獨特的影視娛樂體驗。

台灣大哥大新媒體事業副總李芃君表示，MyVideo繼2018年與BBC Studios獨家合作，引進 BBC Studios旗下經典英劇頻道《BBC First》，兒童內容品牌《BBC Kids》與《CBeebies》後，再度深化雙方合作，成為全台第一家全面收錄「BBC PLAYER」6大品牌的OTT業者，是BBC Studios在台灣最高規格且影音內容最廣泛的合作協議。

李芃君強調，MyVideo全面擴充內容，上半年網路新申辦用戶數創下2倍以上成長，期待透過與BBC Studios緊密合作，全方位升級觀眾的行動娛樂體驗。「BBC PLAYER」全台獨家上架MyVideo，集結了BBC Studios六大品牌內容3,000小時的精彩豪華內容，囊括不同主題。