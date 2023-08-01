王美花接受上報逍遙遊專訪，談到當美中貿易摩擦顯現之後，包括輝達（NVIDIA）來台投資等國際大廠群聚台灣現況。她說，AI持續發展，所以當這些國際大廠擔心資安問題的時候，會希望高階伺服器、AI伺服器沒有資安疑慮，所以在台灣組裝完畢之後可以賣到全世界，讓台灣在國際上建立品牌，也就是「你要買這些高階產品，你不會有擔心」，MIT代表高階品牌。

王美花表示，早些有很多美商、德商選擇來台灣投資，但最近開始有很多日商，非常多厲害的材料公司陸陸續續增加來台投資，跟台積電合作，一起進展到更先進的製程、一起進步，這樣就可以知道全世界最厲害的產品是怎麼出來的。

舉例來說，就像是台灣默克在高雄投資600億元，英特格在高雄、應材跟ASML也持續加碼台灣，再加上台灣自己的供應鏈，應該找不到第二個國家像台灣一樣有這麼完整的半導體供應鏈生態係。王美花說，這是很難複製的，因為台灣是有30至40年的累積，以及台灣半導體走向情勢有關係，讓這些廠商不來台灣都不行。