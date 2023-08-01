農糧署統計，受創縣市，以嘉義縣損失1億253萬元（占34％）、高雄市損失7,458萬元（占24％）、屏東縣損失6,867萬元（占23％）、花蓮縣損失2,948萬元（占10％）、金門縣損失1,287萬元（占4％）及台南市損失737萬元（占2 ％）較為嚴重。
農糧署統計，農作物損失金額為1億9,580萬元，農作物被害面積4,546公頃，損害程度19％，換算無收穫面積884公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積1,235公頃，損害程度17％，換算無收穫面積216公頃，損失金額7,003萬元，其次為番石榴、西瓜、二期水稻（初期）及蜀黍（高粱）等。
畜牧司統計，畜產估計損失金額18萬元，受損畜禽主要為雞，其次為鵪鶉。
漁業署統計，漁產估計損失金額1億266萬元，受損漁產主要為牡蠣，其次為吳郭魚。
農業部統計，民間設施估計損失金額632萬元。主要有農田流失及埋沒：估計損失金額14萬元，主因台東縣農田埋沒0.17公頃；農業設施：估計損失金額536萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施：估計損失金額82萬元，主因堆肥舍、畜禽舍半倒。
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