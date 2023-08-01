農業部1日指出，杜蘇芮颱風造成農業災情，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物及民間設施估計損失計3億497萬元，其中，農作物損失金額為1億9,580萬元，漁產損失金額為1億266萬元，縣市部分則以嘉義受創最重。