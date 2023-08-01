女星許寶恆(Alice)2021年參加《全民造星IV》節目，取得不錯的佳績，並成為ViuTV女神之一，擁有不少「白兔糖(其粉絲名)」的支持。近日，卻有眼尖的網友發現，她在節目中練習後空翻時，被身旁教練「襲胸、扯褲」，在社群上掀起兩極討論聲浪。

許寶恆近日在ViuTV節目《MM730—男女自然觀察學會》的「運動健將吹噓大會」一集中，在兩位教練的輔佐下，挑戰後空翻的動作。從節目片段中可見，許寶恆穿著適合運動的貼身服飾，在身旁教練以手支撐背部、大腿的輔佐下，多次挑戰後空翻，但卻抓不到重心，屢屢無法站穩在軟墊上，更有一次以臉部重擊地面，雖然她看似並無大礙，但也因為此次經歷，猶豫一陣後才再度嘗試。

誰料，許寶恆在節目片段中的最後一次嘗試，被眼尖的觀眾發現她在空翻的過程中，不僅褲子被扯開，於落地時還疑似被教練「襲胸」。相關畫面曝光後，在社群上掀起兩極討論聲浪，有網友批評教練的舉動，表示：「又多一個受害者，又襲胸又扯褲也太過分了」、「我練過後空翻，轉過那麼多次，最多也只接觸到腰或手，不可能會碰到胸，感覺有很大的可能性是非禮。」

影片取自《ViuTV》若有移除請見諒

不過，也有不少網友幫教練緩頰，表示：「後空翻需要男生力氣足夠才能接住」、「前面才因許寶衡臉落地而嚇個半死，哪有心情還去佔便宜」、「後空翻在快速動作的情況下，一不小心就容易失足跌倒，就是要去盡量抓住她才不會受傷。」

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