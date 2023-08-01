屏東麟洛鄉昨天深夜發生一起驚悚死亡車禍，57歲男未走斑馬線連挨撞3次亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東麟洛鄉昨天深夜發生一起驚悚死亡車禍，57歲男未走斑馬線連挨撞3次亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東麟洛鄉昨天深夜發生一起驚悚死亡車禍，57歲丁姓男子在果菜市場前未走斑馬線過馬路時，先是遭疑似車速過快的小客車撞擊倒地，隨後被後方閃避不及的重機再次撞上，接著又被小貨車撞，連挨撞3次的丁男在到院前已無生命跡象，送醫後搶救不治。

屏東警分局指出，7月31日晚間11點40分，員警獲報麟洛鄉中山路麟洛果菜市場前發生連環撞車禍，經調查，當時57歲丁男穿越馬路未走在斑馬線上，結果遭到24歲周男開車撞上，丁男當場倒臥車道，不料又被後方騎重機閃避不及的22歲傅男撞。

警方說，周男見狀後，馬上下車查看丁男狀況，不料2人竟同時又被後方駕駛小貨車的45歲江男撞，周男因而手腳骨折，幸意識清醒無生命危險，但丁男到院前已無生命跡象，送醫後搶救不治，而周男、傅男、江男的酒測值都為零。

因從曝光的路口監視器可看出，丁男雖未走在斑馬線上，但與斑馬線相距不遠，而周男疑似有車速過快來不及煞車的疑慮，對此，警方表示，車禍肇事原因尚待釐清中，但再次強調，行人穿越馬路務必行走行人穿越道，並確認有無來車，夜間行走時也應穿著明亮衣物以提升能見度。

警方同時也呼籲汽機車駕駛人，行經交岔路口應減速慢行、並注意往來人車，以避免憾事發生。