美國製片公司華納兄弟為宣傳電影「芭比」，在「#芭本海默」迷因貼文下方留言，引發日本網友不滿並揚言抵制電影。對此，日本華納罕見要求美國總公司公開道歉，美國華納今天發布道歉聲明。

美國華納兄弟（Warner Brothers）今天在發給媒體的聲明中稱，「華納兄弟對近日不敏感的社群媒體參與行動感到遺憾，本工作室為此誠摯道歉。」

這起爭議事件源自今夏的好萊塢強檔大片「奧本海默」（Oppenheimer）與真人版「芭比」（Barbie），這2部片都在7月21日上映，讓期待已久的影迷紛紛組織「芭本海默」（Barbenheimer）觀影體驗，連看2部大片。這不僅振興了萎靡已久的票房，且在2部強片互相助攻宣傳下，許多影迷開始在社群媒體上PO出各種迷因（meme）哏圖。

社群媒體上出現許多與#芭本海默相關的迷因，其中包括一張合成圖，畫面可見「芭比」女主角瑪格羅比（Margot Robbie）滿面笑容地坐在「奧本海默」男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）肩上，背景則是原爆產生的熊熊烈焰。

此後「芭比」的美國官方帳號為宣傳電影，在圖片下方留言：「這將是個難忘的夏季」，並加上愛心表情符號。

在另一則迷因推文中，瑪格羅比的頭髮被P圖成蕈狀雲，「芭比」的美國官方帳號則在推文下留言：「這個肯尼是一名造型師」，文末還附上調皮眨眼的表情符號。

上述留言讓日本網友氣炸，認為此舉是在消費日本慘痛的核爆歷史，網友也設立主題標籤「#NoBarbenheimer」（#拒看芭本海默），並揚言抵制這2部電影。

隨著風波越演越烈，日本華納兄弟於7月31日發出道歉聲明，澄清近期海外粉絲掀起的「芭本海默」迷因風潮並非官方主導活動，但對於美國總公司做出欠缺考慮的行動，仍深感遺憾。

日本華納也罕見地在聲明中表示，「我們對『芭比』美國官方帳號對『芭本海默』粉絲社群媒體貼文的反應感到極為遺憾。我們非常認真看待這種狀況，也正要求美國總部採取適當行動。在此我們向被這一系列思慮不周反應所冒犯到的人們表示歉意。」

事實上，由於「奧本海默」涉及原子彈這個敏感話題，迄今尚未在日本上映，也不確定究竟會不會上映。最近的社群媒體風暴也凸顯出日本核武議題的敏感性。

據估計，1945年美國在廣島和長崎投下的2顆原子彈，造成多達25萬人喪生。