女星「小豬」黃沐妍出道以來憑著甜美臉蛋、火辣身材，主持過多檔綜藝節目受到大批觀眾喜愛，近期又在人氣節目《全明星運動會》第三季中展現隨和又自然的性格，加上亮眼的表現使她人氣爆棚，近期她迷上健身，從白皙纖細的身形變成黝黑充滿肌肉的金剛芭比，她曬出一張近照，透露下一步打算。

黃沐妍今（1）日在社群平台發文，表示已經休息夠了，接下來會繼續練身材，保持身體的彈性，「準備下一場賽事，跑起來」，而她也曬出穿著瑜珈褲與運動內衣的近照，纖腰看不見一絲贅肉，露出的香肩與胸口位置冒出多條青筋，讓粉絲紛紛留言：「血管太迷人」、「超漂亮的女神」、「為下一次準備賣力運動的豬」、「真的很厲害」、「可怕的堅持，但身體也是要顧好」、「超猛的」、「練上癮」、「給妳的手臂掌聲」、「這個線條太漂亮了」。

據悉黃沐妍參加的比賽是由日籍藝人夢多舉辦，他耗資千萬，也拉來許多圈內好友支持，黃沐妍為此訓練2個多月，目前體脂13%，罩杯也因為訓練掉了2、3cup，但穿著高衩比基尼參賽時完美體態令人佩服，可惜首度參賽的她沒有順利晉級，她樂觀回應：「大家都很強！我覺得參加夢想盃就是對自己的肯定，沒有得名也沒關係！」也表示自己練上癮，接下來還會參加6場賽事、3場半馬。