分組預賽2連勝晉級成都世大運女籃8強的中華隊，1日晚間和匈牙利爭奪4強席位，中華隊帶著7分落後進入下半場，第3節單節團隊6記三分球強勢追分，打出27比16攻勢超前，最終75比72力退匈牙利，搶進4強。

從2003年大邱世大運到本屆成都世大運，中華世大運女籃隊已經連10屆打進8強，最佳成績是2011深圳世大運銀牌，2017台北世大運也有銅牌，本屆成都世大運再返女籃4強，也是隊史第5度入列世大運女籃4強。

第1節中華隊由林蝶三分球開啟得分，接下來曾5比11落後，但該節中後段一波搶分，首節打完僅15比16落後1分。

第2節中華隊被匈牙利一波11比2猛攻擴大到10分落後，後來靠著先發林蝶、羅蘋、卓敬、徐玉蓮多點搶分，一度又將分差縮小到2分，但就是差一口氣追過，上半場打完中華隊32比39落後7分。

下半場易籃再戰，第3節中華隊找到三分準星，羅蘋單節3記三分冷箭，彭曉彤2發三分彈，徐玉蓮也贊助1記三分球，打出中華隊追分氣勢，也終於將分數超前，59比55進入第4節。

決勝節中華隊努力穩住領先地位，但在倒數不到1分半內被對手追到72比70只剩2分領先，最後讀秒階段中華隊4罰3中，匈牙利在末節只剩13秒投進兩分，讓比賽一度又相當緊張，中華隊穩住這寶貴的領先，晉級到3日進行的4強準決賽。

此役中華隊4名球員得分上雙，林蝶16分、8籃板，投進3記三分球的羅蘋12分、5抄截，卓敬和彭曉彤各贊助10分，有2記三分球的徐玉蓮9分。